Polisin uyarısına ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz

"İNSANLAR DA SIKILIYOR BİRAZ" Kalabalığın olduğu caddede yürüyen ve maske takmayan bir vatandaş, 'Dışarıdasınız maskeniz yok' uyarısının ardından cebinden çıkardığı maskeyi taktı. Maskesini takan vatandaş, "Biraz nefes alamamıştım. O yüzden şimdi takıyorum. Riskli evet ama yapacak bir şey yok. İnsanlar da sıkılıyor biraz" şeklinde konuştu.