Polisin yaptığı hareket operasyona damgasını vurdu

BAYRAĞI KALDIRIP ARACA GÖTÜRDÜ

Bu sırada düzenlenen operasyonda 20 adresten biri olan evin damında arama yapan bir polis memuru briket taşlar ile büyük bakır bir tencerenin arasına atılmış Türk bayrağını gördü. Polis, taşların arasından aldığı Türk bayrağını katlayıp ekip aracına götürdü. Dronun kaydettiği görüntülerdeki polisin bu davranışı ekip arkadaşlarınca takdir topladı.