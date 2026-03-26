''Polisiz'' diyerek girdikleri evde anne ve oğlunu kurşunladılar
Adana'da gece saat 03.00 sularında kendilerini polis olarak tanıtan maskeli 4 şüpheli, bir eve zorla girerek kurşun yağdırdı. Saldırıda bir anne ve oğlu ağır yaralanırken, bir aile ferdi ise pencereden atlayarak canını zor kurtardı.
Kaynak: İHA
Olay, gece saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtarak Y.C. (26), M.C. (45) ve F.C.'nin yaşadığı eve giren silikon maskeli 4 kişi, tabancalarla defalarca ateş açıp kaçtı.
Açılan ateş sonucunda anne M.C. ve oğlu Y.C. yaralandı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.
