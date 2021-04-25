Polisle tartışan sürücü: ''Arabamda 1 trilyon para var''

Polis ekipleri ile uzun uzun tartışan sürücü, “Ben Kaleiçi’nde esnafım 5 tane mağazam var. Arabayı şuraya koyayım dedim. Sonra bana işlem yapacaklarını söyleyerek kamera açtılar. Benim bir suçum yok. Arabam yabancı plaka olduğu için şu anda pandemi sebebiyle yaptırmam mümkün değil. Bunu temin edemem. Abi ben ne yaptı?. Ben şov yapmıyorum. Bu kadar polis neden geldi? Benim arabamı götürmem lazım."