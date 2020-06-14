Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Ukrayna'nın Nikolayev kentinde, polisler filmleri aratmayan bir operasyona imza attı. Kapıların kırıldığı, pencerelerden içeri girilen yerler ise, yetişkin içerikli film stüdyolarıydı.
Yerel medya, üç ayrı yere stüdyoya yapılan baskında filmlerde rol alan 70'den fazla kadının gözaltına alındığını bildiriyor.
Yerel medyadaki bilgilere göre, söz konusu yetişkin içerikli filmler yabancılar için internet üzerinden yayınlanıyordu.
Kiralanan stüdyolarda özel ekipmanlar, ışıklar, web kameraları, bilgisayarlar ve mobilyalar vardı.