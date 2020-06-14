  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Haziran 2020 23:05

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı

Ukrayna'nın Nikolayev kentinde, polisler filmleri aratmayan bir operasyona imza attı. Kapıların kırıldığı, pencerelerden içeri girilen yerler ise, yetişkin içerikli film stüdyolarıydı.

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı

Yerel medya, üç ayrı yere stüdyoya yapılan baskında filmlerde rol alan 70'den fazla kadının gözaltına alındığını bildiriyor. 

1/ 14
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı

Yerel medyadaki bilgilere göre, söz konusu yetişkin içerikli filmler yabancılar için internet üzerinden yayınlanıyordu. 

2/ 14
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı

Kiralanan stüdyolarda özel ekipmanlar, ışıklar, web kameraları, bilgisayarlar ve mobilyalar vardı. 

3/ 14
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı

Maskeli polis ekiplerinin operasyon sırasında 60'tan fazla set bilgisayarına, banka kartlarına, kayıt taslaklarına el koyduğu açıklandı. 

4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM