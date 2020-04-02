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  3. 02 Nisan 2020 12:08

Polisten gece yarısı baskını: Önce corona önlemi sonra ceza

Antalya'da polis, trafiğe kapalı yolda dirft yapan gruba baskın düzenledi. Alkol ve dansöz eşliğinde doğumgünü kutladığı belirlenen 51 kişi, corona virüs önlemleri kapsamında, 2'şer metre aralıklarla dizilerek kimlik kontrolünden geçirildi. Ardından her birine 392'şer lira ceza kesildi.

Polisten gece yarısı baskını: Önce corona önlemi sonra ceza

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Polisten gece yarısı baskını: Önce corona önlemi sonra ceza

Antalya'da trafiğe kapalı alanda alkol alan, otomobil ile drift yapıp doğum günü kutlayan 51 kişilik gruba polis operasyon yaptı.

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Polisten gece yarısı baskını: Önce corona önlemi sonra ceza

Gece yarası saat 24.00'de polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde trafiğe kapalı olan anayolda meydana geldi.

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Polisten gece yarısı baskını: Önce corona önlemi sonra ceza

Cep telefonlarındaki haberleşme uygulamaları üzerinden örgütlenen 51 kişi, parti yapmak üzere saat 22.00 sıralarında trafiğe kapalı caddede buluştu.

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