Polisten gece yarısı baskını: Önce corona önlemi sonra ceza
Antalya'da polis, trafiğe kapalı yolda dirft yapan gruba baskın düzenledi. Alkol ve dansöz eşliğinde doğumgünü kutladığı belirlenen 51 kişi, corona virüs önlemleri kapsamında, 2'şer metre aralıklarla dizilerek kimlik kontrolünden geçirildi. Ardından her birine 392'şer lira ceza kesildi.
Antalya'da trafiğe kapalı alanda alkol alan, otomobil ile drift yapıp doğum günü kutlayan 51 kişilik gruba polis operasyon yaptı.
Gece yarası saat 24.00'de polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde trafiğe kapalı olan anayolda meydana geldi.