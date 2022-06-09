Polisten genç kadına orantısız şiddet! Yapmadık bırakmadılar

Kadın hakları ile ilgili konuşan kişi özel bir görevli tarafından yakalanarak sürüklenmeye başladı. Yol kenarına götürülen protestocu ile görevli arasında arbede yaşandı. Başka bir kişinin olaya müdahale etmek istediği anda, 3 görevli daha olay yerine geldi. Görevli yere yatırdığı protestocuyu kelepçeledi.