Polisten kaçan ehliyetsiz kadın sürücünün polise söyledikleri şoke etti

Otomobilden inen sürücünün yapılan kontrollerinde ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. 17 Yaşındaki sürücü N.İ. kendisini görüntüleyen gazeteciye de tepki göstererek, "Ağabey biraz daha video çekmeye devam edecek misin?" diye çıkışarak, gazeteciyi polis ekiplerine şikayet etti. Şikayetinden bir sonuç alamayan N.İ. daha sonra kendi telefonunu çıkartarak, "Tamam o zaman ben de çekeyim" diyerek olan biteni çekmeye başladı.