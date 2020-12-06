  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Aralık 2020 23:31

Polisten kaçan kamyonet kaza yaptı

Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi TEM Kuzey yan yolda hafta sonu kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri saat 11.30 sıralarında şüpheli bulduğu 34 CGY 318 plakalı Özkan Ö. yönetimindeki kamyonete dur ihtarında bulundu.

Polisten kaçan kamyonet kaza yaptı

Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi TEM Kuzey yan yolda hafta sonu kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri saat 11.30 sıralarında şüpheli bulduğu 34 CGY 318 plakalı Özkan Ö. yönetimindeki kamyonete dur ihtarında bulundu.

1/ 11
Polisten kaçan kamyonet kaza yaptı

Dur ihtarına uymayan kamyonet şoförü kaçmaya başladı. İhbar üzerine kaçan kamyoneti yakalamak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

2/ 11
Polisten kaçan kamyonet kaza yaptı

Yaşanan kovalamaca sırasında kamyonet, TEM Kuzey yan yol İkitelli sapağında önce bariyerlere daha sonra polis aracına vurarak kaza yaptı. Kazada sürücü Özkan Ö. yaralandı. Kamyonette bulunan diğer bir kişi Murat M. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3/ 11
Polisten kaçan kamyonet kaza yaptı

Başından yaralanan Özkan Ö. olay yerine gelen ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM