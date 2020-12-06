Polisten kaçan kamyonet kaza yaptı

Yaşanan kovalamaca sırasında kamyonet, TEM Kuzey yan yol İkitelli sapağında önce bariyerlere daha sonra polis aracına vurarak kaza yaptı. Kazada sürücü Özkan Ö. yaralandı. Kamyonette bulunan diğer bir kişi Murat M. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.