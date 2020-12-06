Polisten kaçan kamyonet kaza yaptı
Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi TEM Kuzey yan yolda hafta sonu kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri saat 11.30 sıralarında şüpheli bulduğu 34 CGY 318 plakalı Özkan Ö. yönetimindeki kamyonete dur ihtarında bulundu.
Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi TEM Kuzey yan yolda hafta sonu kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri saat 11.30 sıralarında şüpheli bulduğu 34 CGY 318 plakalı Özkan Ö. yönetimindeki kamyonete dur ihtarında bulundu.
Dur ihtarına uymayan kamyonet şoförü kaçmaya başladı. İhbar üzerine kaçan kamyoneti yakalamak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaşanan kovalamaca sırasında kamyonet, TEM Kuzey yan yol İkitelli sapağında önce bariyerlere daha sonra polis aracına vurarak kaza yaptı. Kazada sürücü Özkan Ö. yaralandı. Kamyonette bulunan diğer bir kişi Murat M. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.