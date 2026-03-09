Polisten kaçan motosikletliye 10 kilometre sonunda rekor ceza!

10 kilometre süren takip

Kaçan sürücünün peşine düşen motorize trafik polisi, yaklaşık 10 kilometre boyunca süren yüksek süratli bir kovalamacanın ardından K.B.'nin önünü keserek aracı durdurmayı başardı. Gözaltına alınan sürücünün yapılan incelemesinde, sadece abartı egzoz kullanmakla kalmadığı, aynı zamanda sosyal medya platformlarında motosikletiyle tehlikeli akrobatik hareketler yaparak bu anları paylaştığı tespit edildi.