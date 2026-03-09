Polisten kaçan motosikletliye 10 kilometre sonunda rekor ceza!
27 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Trafik Kanunu ile artırılan trafik cezaları cep yakıyor. Adana'da polisin ''dur'' ihtarına duymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 497 bin 465 lira ceza kesildi.
Adana’da "dur" ihtarına uymayan abartı egzozlu motosiklet sürücüsü, motorize trafik polisiyle girdiği 10 kilometrelik kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı. Sosyal medyada akrobatik hareketler paylaştığı belirlenen sürücüye, trafik kurallarını ihlalden tam 497 bin 465 lira idari para cezası uygulandı. Motosikleti trafikten menedilen sürücünün yakalanma anları saniye saniye polis kamerasına yansıdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında, çevreye rahatsızlık veren "abartı egzozlu" bir motosikleti durdurmak istedi. Motosikletin sürücüsü K.B., polisin ikazlarına rağmen hızını artırarak kaçmaya başladı.
10 kilometre süren takip
Kaçan sürücünün peşine düşen motorize trafik polisi, yaklaşık 10 kilometre boyunca süren yüksek süratli bir kovalamacanın ardından K.B.'nin önünü keserek aracı durdurmayı başardı. Gözaltına alınan sürücünün yapılan incelemesinde, sadece abartı egzoz kullanmakla kalmadığı, aynı zamanda sosyal medya platformlarında motosikletiyle tehlikeli akrobatik hareketler yaparak bu anları paylaştığı tespit edildi.
Yarım milyon liraya yakın ceza
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve "dur" ihtarına uymayan K.B.'ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplamda 497 bin 465 lira rekor tutarda para cezası kesildi. Söz konusu motosiklet trafikten menedilerek otoparka çekilirken, sürücü hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.