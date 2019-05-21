Polisten kaçarken köprüden atlayan genci kollarından yakaladı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde hırsızlık girişiminde bulunan B.A. (22), polisten kaçarken kendini köprüden atmaya çalıştı. B.A., bir vatandaş tarafından kollarından tutularak kurtarıldı.
Bayraklı ilçesinde saat 08.30 sıralarında iş yerinden hırsızlık girişimde bulunan B.A., polis tarafından fark edilince kaçmaya başladı.
Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanacağını anlayan B.A., İZBAN Bayraklı istasyonundaki köprünün korkuluklarının arkasına geçti.