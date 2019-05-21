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  3. 21 Mayıs 2019 13:56

Polisten kaçarken köprüden atlayan genci kollarından yakaladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hırsızlık girişiminde bulunan B.A. (22), polisten kaçarken kendini köprüden atmaya çalıştı. B.A., bir vatandaş tarafından kollarından tutularak kurtarıldı.

Polisten kaçarken köprüden atlayan genci kollarından yakaladı

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Polisten kaçarken köprüden atlayan genci kollarından yakaladı

Bayraklı ilçesinde saat 08.30 sıralarında iş yerinden hırsızlık girişimde bulunan B.A., polis tarafından fark edilince kaçmaya başladı.

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Polisten kaçarken köprüden atlayan genci kollarından yakaladı

Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanacağını anlayan B.A., İZBAN Bayraklı istasyonundaki köprünün korkuluklarının arkasına geçti.

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Polisten kaçarken köprüden atlayan genci kollarından yakaladı

O sırada yanına gelen bir kişi, onunla sohbet etmeye başladı.

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