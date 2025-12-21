Polisten kaçarken ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var
Çanakkale'de polisin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçarken ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 02.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Kangırlı sapağında ters yöne girip, bu sırada karşı yönden gelen otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
