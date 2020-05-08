  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Mayıs 2020 00:30

Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar

Konya’da, koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal ederek açık tutulan kıraathaneye yapılan operasyonda 1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişi yakalandı. Kıraathanede, baskınlar sırasında polisten kaçmak için kullandıkları ucu çatıya çıkan tünelin olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden 2'si de tünelde yakalandı.

Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi Sitesi içerisindeki bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine hareket geçti.

1/ 8
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar

Ekipler kıraathaneye düzenledikleri baskında, işletmecilerin ve müşterilerin olası polis baskınında, kıraathanenin içerisinden bitişiğindeki gazinoya, oradan da çatıya uzanan bir tünel buldu. 

2/ 8
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar

Ekipler, tünelde saklanan 2 kişiyi de yakaladı.1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişiye İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince 3’er bin 150’şer lira para cezası uygulandı. 

3/ 8
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, kıraathane mühürlendi.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM