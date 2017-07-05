  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Temmuz 2017 16:50

Polisten ''şaka makbuzlu'' uyarı

Antalya'da polis ekipleri, sahillerdeki araçlarda değerli eşyalarını bırakan vatandaşları "şaka makbuzu" ile uyardı.

Polisten ''şaka makbuzlu'' uyarı

Antalya'da polis ekipleri, sahillerde araçlarında değerli eşya bırakan vatandaşları 'şaka ceza makbuzu' ile uyardı.

1/ 5
Polisten ''şaka makbuzlu'' uyarı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde suçun mağduru olmadan plajlarda vakitlerini geçirmelerini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı.

2/ 5
Polisten ''şaka makbuzlu'' uyarı

Bu kapsamda vatandaşın alabilecekleri basit önlemler sayesinde otodan hırsızlıkların önüne geçilebileceği bilincinin oluşturulması ve hırsızlıkların fark edilir şekilde azalmasını sağlamak için 'şaka ceza makbuzu' hazırlandı.

3/ 5
Polisten ''şaka makbuzlu'' uyarı

Sahil şeritlerinde yapılan rutin kontrollerde, pencere ve kapısı açık, şahsi eşyaları aracın görünür yerine bırakılmış şekilde park edilmiş araçlara, 'Bu bir ceza makbuzu değil sadece uyarıdır, lütfen aracınızın içerisinde kıymetli eşyalarınızı bırakmayın' yazılı makbuz bırakıldı.

4/ 5