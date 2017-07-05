Polisten ''şaka makbuzlu'' uyarı
Antalya'da polis ekipleri, sahillerdeki araçlarda değerli eşyalarını bırakan vatandaşları "şaka makbuzu" ile uyardı.
Antalya'da polis ekipleri, sahillerde araçlarında değerli eşya bırakan vatandaşları 'şaka ceza makbuzu' ile uyardı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde suçun mağduru olmadan plajlarda vakitlerini geçirmelerini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı.
Bu kapsamda vatandaşın alabilecekleri basit önlemler sayesinde otodan hırsızlıkların önüne geçilebileceği bilincinin oluşturulması ve hırsızlıkların fark edilir şekilde azalmasını sağlamak için 'şaka ceza makbuzu' hazırlandı.