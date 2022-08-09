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  4. Polisten sulama kanalına baskın! Çocuklara yaptıkları sürprizle şaşırttılar

Polisten sulama kanalına baskın! Çocuklara yaptıkları sürprizle şaşırttılar

Adana'nın Yüregir ilçesinde polis ekipleri, serinlemek için sulama kanalına giren çocukları çıkartıp, havuza götürdü.

Polisten sulama kanalına baskın! Çocuklara yaptıkları sürprizle şaşırttılar - Resim: 1

Hava sıcaklığının 40 dereceye çıktığı kentte, yasak olmasına rağmen çocuklar, sulama kanallarında serinliyor.

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Polisten sulama kanalına baskın! Çocuklara yaptıkları sürprizle şaşırttılar - Resim: 2

Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanallara giren çocuklar, tehlikeye aldırış etmiyor.

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Polisten sulama kanalına baskın! Çocuklara yaptıkları sürprizle şaşırttılar - Resim: 3

Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına giren çocuklara polisler müdahale etti.

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Polisten sulama kanalına baskın! Çocuklara yaptıkları sürprizle şaşırttılar - Resim: 4

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kanaldan çıkardıkları çocukları, bir daha girmeme konusunda söz aldıktan sonra yakındaki bir havuza götürdü.

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