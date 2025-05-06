Pompalı tüfekle saldırdılar, herkes kaçtı, onlar oturup izledi
Antalya'DA bir iş yerine pompalı tüfekle düzenlenen saldırı güvenlik kameralarına yansırken, saldırı sırasında herkes kaçarken bir masada oturan 3 müşterinin ise yerinden kımıldamayıp olayı film gibi izledikleri anlar dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Dün gece Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1539 Sokak'ta meydana gelen kurşunlama olayı sırasında, olay yerinin yakınında bulunan pide salonunda bulunan müşterilerin korku ve panik yaşamasına neden oldu.
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Bir otomobil ve iş yerinin camının zarar gördüğü olay sırasında pide salonunda müşterilerin yaşadığı panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde ateş eden şüphelinin elinde tüfekle uzaklaşma anıda yer aldı.
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Yine görüntülerde pide salonundaki 3 kişinin ise hemen yanlarından geçen şüpheliyi görmelerine rağmen hiç kımıldamayıp olayı izledikleri görüldü. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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