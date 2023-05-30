Pompei'de 3 kişiye ait kalıntılar keşfedildi

İKİ KADIN VE BİR ÇOCUĞA AİT

Söz konusu iskelet kalıntılarının, büyük patlamadan sonra katmanlar halinde lav, kül ve toprak tabakası altında kalan antik Pompei kentinde olay sırasında bir fırına sığınan iki kadın ile 3-4 yaşlarındaki bir çocuğa ait olduğu kaydedildi.