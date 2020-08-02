Porsuk Çayı'nda bayram yoğunluğu

'TÜM TEDBİRLERİ ALDIK' Tekne ve gondol turları için gereken bütün önlemleri aldıklarını belirten bot kaptanı Batur Algın, "Bayramın ikinci günü faaliyete geçtik. Ziyaretçimiz çok fazla. Koronavirüs tedbirleri olduğu için biraz daha yoğun çalışıyoruz.