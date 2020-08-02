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  3. 02 Ağustos 2020 23:30

Porsuk Çayı'nda bayram yoğunluğu

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, gondol ve botlara binebilmek için uzun süre sıra bekledi.

Porsuk Çayı'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde güzel havayı da fırsat bilen vatandaşlar Porsuk Çayı kıyısına akın etti. Porsuk Çayı'nda yapılan gondol ve bot turlarına katılmak isteyenler ise iskelelerde uzun süre sıra bekledi. 

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Porsuk Çayı'nda bayram yoğunluğu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Köprübaşı İskelesi'nden hareket eden 'Nasrettin Hoca', 'Edebali' ve 'Malhatun' isimli bot ile gondollar, koronavirüs tedbirleri kapsamında her turun ardından dezenfekte edilirken, tekne turu biletleri, kişi başı 9 lira, 4 kişilik gondol turu biletleri ise 45 liradan satılıyor. 

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Porsuk Çayı'nda bayram yoğunluğu

'TÜM TEDBİRLERİ ALDIK' Tekne ve gondol turları için gereken bütün önlemleri aldıklarını belirten bot kaptanı Batur Algın, "Bayramın ikinci günü faaliyete geçtik. Ziyaretçimiz çok fazla. Koronavirüs tedbirleri olduğu için biraz daha yoğun çalışıyoruz. 

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Porsuk Çayı'nda bayram yoğunluğu

Ama tüm tedbirlerimizi aldık. Botlarımızın kapasitesi 34 kişiydi, şimdi 17 kişiye düşürdük. Gondollarımız da 4 kişiyle hareket ediyor. 

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