Porsuk Çayı'nda bayram yoğunluğu
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, gondol ve botlara binebilmek için uzun süre sıra bekledi.
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde güzel havayı da fırsat bilen vatandaşlar Porsuk Çayı kıyısına akın etti. Porsuk Çayı'nda yapılan gondol ve bot turlarına katılmak isteyenler ise iskelelerde uzun süre sıra bekledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Köprübaşı İskelesi'nden hareket eden 'Nasrettin Hoca', 'Edebali' ve 'Malhatun' isimli bot ile gondollar, koronavirüs tedbirleri kapsamında her turun ardından dezenfekte edilirken, tekne turu biletleri, kişi başı 9 lira, 4 kişilik gondol turu biletleri ise 45 liradan satılıyor.
'TÜM TEDBİRLERİ ALDIK' Tekne ve gondol turları için gereken bütün önlemleri aldıklarını belirten bot kaptanı Batur Algın, "Bayramın ikinci günü faaliyete geçtik. Ziyaretçimiz çok fazla. Koronavirüs tedbirleri olduğu için biraz daha yoğun çalışıyoruz.