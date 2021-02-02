Portakal ağaçları arasında yükselen 2 bin 700 yıllık tarih

Bu anıt mevcut bir ana kaya kütlesinin yontularak bu forma sokularak elde edilmiş. Anıtın tarihi ile ilgili elimizde net bir arkeolojik veri yok. Hangi kültürle bağlantılı olduğu da bilinmiyor. Anıtın antik yazarlar tarafından aktarılan bir öyküsü var. Yazarlar bize bu bölgede bir Anchiale kentinden söz ederler ve kentin içerisinde de Anakyndaraxes oğlu Sardanapalus'un parmakları şıklatır vaziyette bir heykelinin bulunduğundan söz ederler. Asurlulardan kalma bir anıtla karşı karşıya kaldığımız tahmin edilebilir" dedi.