Portekiz'de 140 yıllık turistik füniküler tren raylardan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Portekiz’de turistik Gloria Füniküleri’nde meydana gelen kazada, 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan turistik Gloria Füniküleri raydan çıktı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi de yaralandığı açıklanmıştı. Ancak kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısını ise 1'i çocuk 18 kişi olarak güncelledi
. Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran yetkililer, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin arasında yabancı uyrukluların da bulunduğunu aktardı.
