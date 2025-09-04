Portekiz'de 140 yıllık turistik füniküler tren raylardan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan turistik Gloria Füniküleri raydan çıktı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi de yaralandığı açıklanmıştı. Ancak kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.