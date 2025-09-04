Portekiz'de 140 yıllık turistik füniküler tren raylardan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

  1. Anasayfa
  4. 140 yıllık turistik füniküler trende facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Portekiz'de turistik Gloria Füniküleri'nde meydana gelen kazada, 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan turistik Gloria Füniküleri raydan çıktı.

Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısını ise 1'i çocuk 18 kişi olarak güncelledi

. Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran yetkililer, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı. 

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin arasında yabancı uyrukluların da bulunduğunu aktardı.

