Poşetli cinayette sır perdesi aralandı: 13 yıllık eşini sevgilisine öldürttüğü ortaya çıktı
İstanbul Bahçelievler'de sokak ortasında başındaki beyaz poşetle yüzünü gizleyen kişi tarafından silahla vurulan H.V.'nin ölümüyle ilgili aralarında eşinin de bulunduğu 2 kişi yakaland. H.V.'nin 2012 yılından beri evli olduğu eşi Z.V.'nin, kocasını sevgilisine öldürttüğü belirlendi.
Olay, 9 Mayıs'ta Çoban Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kafeterya işlettiği öğrenilen H.V., sokakta başındaki beyaz poşetle yüzünü gizleyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Saldırıda vücuduna 5 kurşun isabet eden V., olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan yaya olarak kaçtı.
OLAY GÜNÜ BAŞKASIYLA BULUŞMUŞ
Cinayet Büro Amirliği'nin olayın ardından şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmada, saldırının gerçekleştirildiği sırada otomobilini caddeye park eden eş Z.V.'nin ifadesi alındı. Olayı anlatan Z.V., eşinin kendisini telefonla arayarak alışveriş yapmak için sokağa inmesini istediğini, olayın bu sırada gerçekleştiğini söyledi.
Polis ekipleri, Z.V.'nin verdiği çelişkili ifadelerin ardından çalışmasını sürdürdü. İncelemelerin ardından olay günü sabah saatlerinde Z.V. ve bir erkeğin birlikte otele gittiği görüntülere ulaşıldı.
ŞÜPHELİNİN İSMİNİ VERDİ, CİNAYET PLANINI ANLATTI
Görüntülerin ardından tekrar sorgusu yapılan Z.V., eşini öldürmek için cinayet planı yaptığını itiraf ederek saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ismini verdi. Z.V.'nin poliste verdiği ifadesinde “Uzun süredir gönül ilişkimiz vardı. Ben ayrılmak istiyordum ancak H. benden ayrılmak istemiyordu. Beni tehdit ediyordu. Olay günün sevgilim olan U. ile buluştum. Bir süre konuştuktan sonra evin oraya geldik. U.'yu bir sokak geride indirmiştim. Ben telefon ederek onu bir bahaneyle aşağı çağırdım. Bana doğru gelirken bir anda silahlı saldırı oldu. U.'nun onunla konuşup ikna etmesini bekliyordum. Öldüreceğini bilmiyordum." dediği öğrenildi. Bu ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Z.V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.