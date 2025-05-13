Poşetli cinayette sır perdesi aralandı: 13 yıllık eşini sevgilisine öldürttüğü ortaya çıktı

ŞÜPHELİNİN İSMİNİ VERDİ, CİNAYET PLANINI ANLATTI

Görüntülerin ardından tekrar sorgusu yapılan Z.V., eşini öldürmek için cinayet planı yaptığını itiraf ederek saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ismini verdi. Z.V.'nin poliste verdiği ifadesinde “Uzun süredir gönül ilişkimiz vardı. Ben ayrılmak istiyordum ancak H. benden ayrılmak istemiyordu. Beni tehdit ediyordu. Olay günün sevgilim olan U. ile buluştum. Bir süre konuştuktan sonra evin oraya geldik. U.'yu bir sokak geride indirmiştim. Ben telefon ederek onu bir bahaneyle aşağı çağırdım. Bana doğru gelirken bir anda silahlı saldırı oldu. U.'nun onunla konuşup ikna etmesini bekliyordum. Öldüreceğini bilmiyordum." dediği öğrenildi. Bu ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Z.V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.