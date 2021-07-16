Presena buzuluna muşambalı koruma! Yüzde 70'i korundu
Dünya insan faaliyetleri ve küresel ısınma nedeniyle zor günler geçirirken, araştırmacılar iklim kriziyle mücadele etmenin yollarını arıyor. Bu kapsamda, İtalya'daki uzmanlar ilginç, ancak etkili bir yöntem geliştirdi. Presena buzulunu her yaz, dev bir muşambayla kaplayan bilim insanları, 1993'ten bu yana hacminin üçte birinden fazlasını kaybeden buz dağının yüzde 70'ini kurtarmaya başardı.
Presena buzulu, İtalya’da Val di Sole ve Valle Camonica arasındaki sınırda, Trentino ve Lombardiya bölgeleri arasında yer alıyor. Kayak sezonu sona erdiğinde, bilim insanları güneş ışınlarını engelleyen beyaz bir muşamba kullanarak buzuldaki erimeyi durdurmaya çalışıyorlar.
Her yıl buzulu örten Carosello-Tonale şirketinin başkanı Davide Panizza, "Buzul sürekli olarak küçülüyor, bu yüzden mümkün olduğunca fazla bir alanı kaplıyoruz" dedi. Araştırmacılar, bu kapsamda muşambaları sermek için her yaz, dağdan 30 metre aşağı iniyor ve sıcak havaların alttan kaymamasını sağlamak için onları birbirine dikiyorlar.
Panizza, "Birkaç Avusturya buzulunda da bizimkine benzer buzul örtü sistemleri var, ancak brandaların kapladığı yüzey çok küçük. Avusturya yapımı muşambaların her biri 450 dolara mal oluyor bunları kurması ve kış tekrar gelmeden kaldırılması altı hafta sürüyor” diye konuştu.
Operasyonu yöneten Franco Del Pero ise, “Eylül ayında muşambaları kaldırdığımızda ve işe yaradıklarını gördüğümüzde kendimizle gurur diyoruz” dedi.
Diğer taraftan, Presena buzulu, küresel ısınma kaynaklı erime nedeniyle 1993'ten beri kütlesinin üçte birini kaybetti. 2008'de başlayan muşamba uygulamasıyla ise buz dağının yüzde 70'i korundu. Tüm bunların yanı sıra, Presena beyaz karı pembeye çeviren alglerden de zarar gördü. Ancylonema nordenskioeldii olarak bilinen alg türleri, güneş ışığını emiyor ve ısıyı tuttuğu için buzul erimesini hızlandırıyor.