Prof. Dr. Alpay Azap: ''Aşılar nasıl, ne kadar koruyacak?''
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Geçen haftanın en dikkat çekici gelişmesi, daha önce Covid-19 geçirip, iyileşmiş olan kişilerin tekrar Covid-19’a yakalanmalarıydı. Hastalığa tekrar tekrar yakalanmak söz konusu ise kitle bağışıklığı nasıl oluşacak? Hastalığı geçirmiş olmak bile koruma sağlamazken büyük umutlar bağlanan aşılar nasıl, ne kadar koruyacak?"...
HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Prof. Dr. Azap, bu durumun mikrobiyoloji ve klinik enfeksiyon uzmanları olarak kendileri için şaşırtıcı olmadığını da belirtti; o da girip virüsünü örnek gösterdi. Benzer şekilde dönemsel aşılarla sürecin aşılacağını bildirdi.
Sarıkaya'nın röportajı şu şekilde; “Geçen haftanın en dikkat çekici gelişmesi, daha önce Covid-19 geçirip, iyileşmiş olan kişilerin tekrar Covid-19’a yakalanmalarıydı” diye söze girdi.
Tekrarlayan Covid-19 olgu sayısının iki elin parmağını geçmese de bu bulgunun, “salgını yakından takip edenleri dehşete düşürdüğüne” vurgu yaptı.