Prof. Dr. Alpay Azap: ''Aşılar nasıl, ne kadar koruyacak?''

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Prof. Dr. Azap, bu durumun mikrobiyoloji ve klinik enfeksiyon uzmanları olarak kendileri için şaşırtıcı olmadığını da belirtti; o da girip virüsünü örnek gösterdi. Benzer şekilde dönemsel aşılarla sürecin aşılacağını bildirdi.