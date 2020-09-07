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  3. 07 Eylül 2020 01:27

Prof. Dr. Alpay Azap: ''Aşılar nasıl, ne kadar koruyacak?''

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Geçen haftanın en dikkat çekici gelişmesi, daha önce Covid-19 geçirip, iyileşmiş olan kişilerin tekrar Covid-19’a yakalanmalarıydı. Hastalığa tekrar tekrar yakalanmak söz konusu ise kitle bağışıklığı nasıl oluşacak? Hastalığı geçirmiş olmak bile koruma sağlamazken büyük umutlar bağlanan aşılar nasıl, ne kadar koruyacak?"...

Prof. Dr. Alpay Azap: ''Aşılar nasıl, ne kadar koruyacak?''

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Prof. Dr. Azap, bu durumun mikrobiyoloji ve klinik enfeksiyon uzmanları olarak kendileri için şaşırtıcı olmadığını da belirtti; o da girip virüsünü örnek gösterdi. Benzer şekilde dönemsel aşılarla sürecin aşılacağını bildirdi.

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Prof. Dr. Alpay Azap: ''Aşılar nasıl, ne kadar koruyacak?''

Sarıkaya'nın röportajı şu şekilde;  “Geçen haftanın en dikkat çekici gelişmesi, daha önce Covid-19 geçirip, iyileşmiş olan kişilerin tekrar Covid-19’a yakalanmalarıydı” diye söze girdi.

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Prof. Dr. Alpay Azap: ''Aşılar nasıl, ne kadar koruyacak?''

Tekrarlayan Covid-19 olgu sayısının iki elin parmağını geçmese de bu bulgunun, “salgını yakından takip edenleri dehşete düşürdüğüne” vurgu yaptı.

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Prof. Dr. Alpay Azap: ''Aşılar nasıl, ne kadar koruyacak?''

Salgının kontrol altına alınması için, aşıyla veya hastalığı geçirerek bağışıklık kazanan kişi oranının %50-60’ın üzerine çıkması, yani “kitle bağışıklığı” oluşması gerektiğinin konuşulduğunu anımsattı.

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