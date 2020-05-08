Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan adı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin verilmesiyle değişen hastanede, Kovid-19 salgınına karşı hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan adı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin verilmesiyle değişen hastanede, Kovid-19 salgınına karşı hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Yoğun bakım ünitesi dahil 1555 yatak kapasiteli hastanede, yeniden yapılmasının ardından 30 Mart'ta hizmete açılan yeni binada Kovid-19 tanısı alan hastaların tedavisi yapılırken, diğer hizmet binasının iki servisinde öteki branşlarda hizmet veriliyor.
Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, hastanenin acil servisine Kovid-19 şüphesiyle başvuran kişilerin ateş ölçümleri yapılıyor ve riskli olanlar enfeksiyon polikliniğine yönlendiriliyor.