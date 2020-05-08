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  3. 08 Mayıs 2020 14:49

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan adı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin verilmesiyle değişen hastanede, Kovid-19 salgınına karşı hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan adı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin verilmesiyle değişen hastanede, Kovid-19 salgınına karşı hummalı bir çalışma yürütülüyor.

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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele

Yoğun bakım ünitesi dahil 1555 yatak kapasiteli hastanede, yeniden yapılmasının ardından 30 Mart'ta hizmete açılan yeni binada Kovid-19 tanısı alan hastaların tedavisi yapılırken, diğer hizmet binasının iki servisinde öteki branşlarda hizmet veriliyor.

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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, hastanenin acil servisine Kovid-19 şüphesiyle başvuran kişilerin ateş ölçümleri yapılıyor ve riskli olanlar enfeksiyon polikliniğine yönlendiriliyor.

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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele

Hastalara, en son ne zaman yurt dışına çıktığı, Kovid-19 tanısı alan yakını olup olmadığı, varsa onunla temasının sorulduğu poliklinikte, kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum yolu enfeksiyonu bulgularının olup olmadığı öğreniliyor.

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