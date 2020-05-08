Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele

Hastalara, en son ne zaman yurt dışına çıktığı, Kovid-19 tanısı alan yakını olup olmadığı, varsa onunla temasının sorulduğu poliklinikte, kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum yolu enfeksiyonu bulgularının olup olmadığı öğreniliyor.