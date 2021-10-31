Prof. Dr. Ceyhan ''Bir sonraki dalga onları vuracak'' diyerek uyardı
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs salgınına ilişkin olarak, "Bir sonraki dalga 'aşılanıp ek dozunu yaptırmayanların salgını' olacak" değerlendirmesini yaptı. Ceyhan, "Günde 10-20 bin doz ek aşıyla çok iyi bir noktaya gitmiyoruz" uyarısı yaptı.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınında 'ek dosz aşı' uyarısı yaptı. Prof. Dr. Ceyhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada 4. artış döneminin iniş koluna geçmişken, yani günlük vaka sayıları azalırken; Avrupa'da vakalar ve ölümler yeniden artmaya başladı" dedi ve bunun nedenlerini şöyle sıraladı:
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1-) Aşılamanın yavaşlaması ve hala aşılanmayan ciddi bir nüfus olması
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2-) hastalananların ve aşılananların bağışıklıklarını kaybetmeye başlaması
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3-) mevcut bağışıklığın varyantlara etkisinde yetersizlik
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