Prof. Dr. Ceyhan ''Bir sonraki dalga onları vuracak'' diyerek uyardı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınında 'ek dosz aşı' uyarısı yaptı. Prof. Dr. Ceyhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada 4. artış döneminin iniş koluna geçmişken, yani günlük vaka sayıları azalırken; Avrupa'da vakalar ve ölümler yeniden artmaya başladı" dedi ve bunun nedenlerini şöyle sıraladı: