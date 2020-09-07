Prof. Dr. Ceyhan: ''Çocuklar da en az yetişkinler kadar bulaştırıyorlar''
Dün açıklanan raporda yeni vaka sayısı bin 641 olarak tespit edilirken, vakaların 311’ni 24 yaş ve altındaki çocuk ve gençler oluşturdu
Sağlık Bakanlığı’nın 3 Eylül tarihinde açıkladığı Covid-19 Günlük Durum Raporu’nda yeni vaka sayısı bin 641 olarak tespit edilirken, vakaların 311’ni 24 yaş ve altındaki çocuk ve gençler oluşturdu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Covid-19 çocuk ve gençlerde daha sık görülmeye başlandı?" iddiasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, test sayısı arttıkça vakaların ortalama yaşlarının düştüğünü söyledi. Prof. Ceyhan, "Çocuklar da en az yetişkinler kadar, hatta yoğun bakımda yatan yetişkinler kadar virüsü bulaştırıyorlar" dedi.
Ceyhan, çocukların virüsü bulaştırma potansiyeline ilişkin ise, “Çocuklar da en az yetişkinler kadar, hatta yoğun bakımda yatan yetişkinler kadar virüsü bulaştırıyorlar” dedi.
"Değişiklik olmadı"Vakaların içerisinde genç ve çocuk sayısının yüksek olması, son dönemde dillendirilmeye başlanan “Covid-19 çocuk ve gençlerde daha sık görülmeye başlandı?” iddiasını akıllara getirirken, konuya ilişkin Milliyet’e değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ceyhan, Kovid-19’un çocuklarda görülme sıklığı açısından bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi.