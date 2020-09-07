Prof. Dr. Ceyhan: ''Çocuklar da en az yetişkinler kadar bulaştırıyorlar''

Sağlık Bakanlığı’nın 3 Eylül tarihinde açıkladığı Covid-19 Günlük Durum Raporu’nda yeni vaka sayısı bin 641 olarak tespit edilirken, vakaların 311’ni 24 yaş ve altındaki çocuk ve gençler oluşturdu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Covid-19 çocuk ve gençlerde daha sık görülmeye başlandı?" iddiasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.