Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarı: ''Ben de ayırt edemem''

Çocuk vakalarındaki artışa da dikkati çeken Prof. Dr. Ceyhan, "Bunun nedeni Delta varyantının daha bulaştırıcı olması. Yoksa Delta varyantı bir mutasyon ile çocukta bir şeye adapte oluyor da onun için görülüyor değil. Tamamen tek özelliği, daha hızlı bulaşıyor. Hastalık yapıcı özelliği, ölüm oranları biraz daha yüksek. 'Çocuklarda daha ağır seyrediyor' dediğimiz bir tablo ortaya çıkmadı. Fakat çocuk vaka fazla çünkü toplam sayı fazla. Bazı firmaların pompalamasıyla 'çocuklar kapalı kalmışlar; D, C vitamini eksildi' şeklinde haberler çıkıyor. Bunlar son derece tehlikeli. Çocukların metabolizması yetişkine benzemez, 'ne olacak, bir vitamin de fazladan alsın' diyemeyiz. Çocuklardan ellerini çeksinler, uzak dursunlar. Çocuklarda herhangi bir vitamin takviyesine ihtiyaç yok. Çocuklar sadece aşı ile korunabilir. Biz de aşı için yaşın daha aşağıya indirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.