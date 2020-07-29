Prof. Dr. Ceyhan’dan Kurban Bayramı için kritik uyarı

Yeni Şafak’a konuşan Ceyhan, şunları söyledi: Yaşı büyük kişiler hastalığı ağır olarak atlatıyorlar. Biz aslında onları ziyaret ederek, riske atmış oluyoruz. Bir virüsün bulaşmasını etkileyen iki faktör var. Birincisi virüsün miktarı iki temasın süresi.