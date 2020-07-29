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  3. 29 Temmuz 2020 09:05

Prof. Dr. Ceyhan’dan Kurban Bayramı için kritik uyarı

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kurban Bayramı’nda yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) korunma yollarına dikkati çekerken ziyaretlerin 20 dakikadan fazla olmaması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ceyhan’dan Kurban Bayramı için kritik uyarı

Yeni Şafak’a konuşan Ceyhan, şunları söyledi: Yaşı büyük kişiler hastalığı ağır olarak atlatıyorlar. Biz aslında onları ziyaret ederek, riske atmış oluyoruz. Bir virüsün bulaşmasını etkileyen iki faktör var. Birincisi virüsün miktarı iki temasın süresi.

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Prof. Dr. Ceyhan’dan Kurban Bayramı için kritik uyarı

Kapalı bir ortamda iki kişiden biri virüs taşıyorsa, sadece nefes alıp verse dahi 50 dakika içinde virüsün bulaşabilir. Ağzımızda maske var, alçak sesle konuşursak ve mümkün olduğunca konuşmayı az tutarsak ziyaretlerin 15-20 dakikayı geçmemesinde yarar var.

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Prof. Dr. Ceyhan’dan Kurban Bayramı için kritik uyarı

Bayram boyunca akraba ziyaretlerini 4 güne yayarak, kalabalık olmayacak şekilde gerçekleştirmek gerekiyor. 

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Prof. Dr. Ceyhan’dan Kurban Bayramı için kritik uyarı

 Mümkün olduğu kadar asansör kullanılmamalı. Bayramlaşma açık alanda olmalı. 

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