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  3. 02 Mayıs 2020 23:42

Prof. Dr. Erdamar'ın ölümü: Olay yerinde gözlüğü bulundu

İstanbul'da motosiklet kazasında ölen Prof. Dr. Burak Erdamar'ın yaptığı kaza sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bu arada olay yerindeki yeşillik alanda Erdamar'ın kırılan gözlüğünün durması dikkat çekti. Çalıştığı hastaneden gelen bir kişi olay yerinden Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlüğü aldı.

Prof. Dr. Erdamar'ın ölümü: Olay yerinde gözlüğü bulundu

Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, Prof. Dr. Burak Erdamar (52),kullandığı motosikletle arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran bir otomobile çarptı.

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Prof. Dr. Erdamar'ın ölümü: Olay yerinde gözlüğü bulundu

Kaza Ermadar hayatını kaybetti. Kazanın ardından Prof. Dr. Erdamar'ın ambulansa taşınma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Prof. Dr. Erdamar'ın ölümü: Olay yerinde gözlüğü bulundu

Öte yandan bugün olay yerinde Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlük bulundu.

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Prof. Dr. Erdamar'ın ölümü: Olay yerinde gözlüğü bulundu

Çalıştığı hastaneden gelen bir kişi olay yerinden Prof. Dr. ait gözlüğü aldı.

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