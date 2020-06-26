Prof. Dr. Gökoğlu: Balon balığı parmak koparabilir

'OLTAYLA BALIK TUTANLARIN DİKKAT ETMESİ LAZIM' Son zamanlarda balon balığının balıkçıların oltasına takılmasını değerlendiren Prof. Dr. Gökoğlu, şunları söyledi: "Son zamanlarda teknede açıkta ve kıyıda büyük balon balığı görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bu türler oltada yemin, yakalanan bir balığın peşinden gelen balon balıkları. Parmağınızı eğer büyük balon balığının ağzına götürürseniz koparabilir. Oltacıların, balıkçıların buna çok dikkat etmesi lazım. Kolay kolay kıyıya yanaşmazlar. İnsanlar için gelmezler. Balon balığının müthiş koku alma duyuları var. Koku alma duyuları ile birlikte yakalanan balığın peşinde ya da atılan oltanın arkasında bağlı olan yem için geliyorlar. Oltada yakalanmış bir balığın kokusu yayılıyor, balon balığı onun peşinden geliyor."