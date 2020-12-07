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  3. 07 Aralık 2020 10:15

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı

Katıldığı bir programda koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrini değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 14 günlük bir tam kapanmanın yeterli olmayacağını belirterek, 28 günlük bir kapanma uygulanması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Tam kapanma 28 gün olmalı, 14 gün işe yaramaz. Seyahatler kısıtlanmadan salgınla başa çıkılamaz. Sonradan alınan önlemler işe yaramadı" dedi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı

"ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ALINMADI"
FOX TV'de koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ceyhan, " İstanbul'da vaka biraz düştü ama fark etmiyor. 

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı

İstanbul'dan her yere seyahat var. Bir yerde azalırken başka şehirde artıyor. Nisan, mayıs aylarında. Alınması gereken önlemler alınmadı" ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı

"14 GÜN İŞE YARAMAZ, 28 GÜN TAM KAPANMA ŞART"
Ceyhan, "İl Hıfzıssıha kurullarının alacağı önlemlerin anlamı kalmadı, çünkü bütün ülkeye yayıldı. Seyahatler kısıtlanmadan salgınla başa çıkılamaz. 

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