Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı
Katıldığı bir programda koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrini değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 14 günlük bir tam kapanmanın yeterli olmayacağını belirterek, 28 günlük bir kapanma uygulanması gerektiğini ifade etti.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Tam kapanma 28 gün olmalı, 14 gün işe yaramaz. Seyahatler kısıtlanmadan salgınla başa çıkılamaz. Sonradan alınan önlemler işe yaramadı" dedi.
"ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ALINMADI"
FOX TV'de koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ceyhan, " İstanbul'da vaka biraz düştü ama fark etmiyor.
İstanbul'dan her yere seyahat var. Bir yerde azalırken başka şehirde artıyor. Nisan, mayıs aylarında. Alınması gereken önlemler alınmadı" ifadelerini kullandı.