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  3. 09 Nisan 2020 23:20

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'nin koronavirüs vaka ve can kaybı verilerini değerlendirdi. "Tedbirler için bir hafta beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız" diyen Prof. Dr. Ceyhan, Ankara ve İstanbul'da virüsün yayılmakta farklı tavır gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'nin koronavirüs vaka ve can kaybı verilerini canlı yayında değerlendirdi. Haber Global'de konuşan Mehmet Ceyhan, koronavirüse karşı alınan tedbirler konusunda uyarılarda bulundu ve "Tedbirler için bir hafta beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız" dedi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız

Ankara ve İstanbul'daki vaka ve ölüm sayılarını da değerlendiren Ceyhan, "Ankara ve İstanbul'da virüsün yayılmakta faklı tavır gösteriyor" dedi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız

İşte Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarından satır başları:

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız

"ÖLÜM HIZIMIZ ARTMIYOR""Biz baktığımız zaman buna (Vaka ve can kaybı sayılarındaki oranlar) büyüme faktörü diyoruz. Burada (vaka sayıları) 1.15 gibi değere sahibiz. Dünya ortalaması 0,7, 2 kat artışımız var. Diğer yandan ölüm hızımız artmıyor. Vakada artış bizim salgının kontrolünde çok başarılı olmadığımızı gösterir. Ölüm sayısındaki fark ise hastalara iyi tedavi verdiğinizi gösterir.

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