Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız

"ÖLÜM HIZIMIZ ARTMIYOR""Biz baktığımız zaman buna (Vaka ve can kaybı sayılarındaki oranlar) büyüme faktörü diyoruz. Burada (vaka sayıları) 1.15 gibi değere sahibiz. Dünya ortalaması 0,7, 2 kat artışımız var. Diğer yandan ölüm hızımız artmıyor. Vakada artış bizim salgının kontrolünde çok başarılı olmadığımızı gösterir. Ölüm sayısındaki fark ise hastalara iyi tedavi verdiğinizi gösterir.