Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok konuşulacak aşı açıklaması: ''Yazık oldu''
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısıyla ilgili yeni kararlarını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Sağlık Bakanlığı, corona virüsü aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı. Buna göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter'dan yaptığı açıklamada “2 doz Sinovac olanlara 3. Doz Sinovac daha iyi açıklamasından sonra, Sinovac'ı ABD, Avrupa Birliği tanımıyor; 2 doz daha Biontech olabilirsiniz açıklaması işleri daha karışık hale getirdi” ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şu ifadeleri kullandı:
-12-15 yaş arası kronik hastalığı olanlara, 15 yaş üzerinde herkese aşılama başlamış (Gerekli olduğunu söylüyorduk)