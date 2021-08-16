Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok konuşulacak aşı açıklaması: ''Yazık oldu''

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı. Buna göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.