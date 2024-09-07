Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Maymun Çiçeği virüsü açıklaması

"Doğaya zarar veren insan açgözlülüğü salgın olarak geri dönüyor"



Prof. Dr. Ceyhan da söz konusu virüslerin ana konaklarının her zaman "vahşi hayvanlar" olduğuna dikkati çekerek, insanların bu hayvanlara temas etmesi ve yaşam alanlarına müdahale etmesiyle hayvanlar tarafından taşınan "zararsız virüslerin" insanlar için bir salgına dönüşeceğine işaret etti. Ceyhan, "Maymunlarla temas kurmaz ve onları doğal ortamlarında bırakırsanız, bu hastalığın sizi etkileme ihtimali yoktur. Ne yazık ki insanın açgözlülüğü doğaya zarar veriyor ve bu da bize salgın olarak geri dönüyor." ifadelerini kullandı.