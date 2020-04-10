Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Mayıs ayında gerileme bekliyoruz
Prof Dr. Mesut Yılmaz, Türkiye'deki yeni tip koronavirüsün yükselme eğrisine dair bilgi verdi. Kovid-19'un nisan ayının sonu gibi zirve yapmasını beklediklerini dile getiren Yılmaz, "Mayıs ayında ise düşüşün başlamasını bekliyorum. Önemli olan zirveye kaç hasta ile ulaşacağımız" ifadelerini kullandı.
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında mayıs ayında gerileme beklediğini kaydetti.
"SALGIN NİSAN AYININ SONUNDA ZİRVE YAPABİLİR" Yılmaz, yaptığı açıklamada, koronavirüsün yükselme eğrisine dair bilgiler verdi.
Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs tehdidinin devam ettiğini belirten Yılmaz, "Covid-19'un Türkiye'de nisan ayının sonu gibi zirve yapmasını, mayıs ayında ise düşüşün başlamasını bekliyorum.