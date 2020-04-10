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  3. 10 Nisan 2020 11:26

Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Mayıs ayında gerileme bekliyoruz

Prof Dr. Mesut Yılmaz, Türkiye'deki yeni tip koronavirüsün yükselme eğrisine dair bilgi verdi. Kovid-19'un nisan ayının sonu gibi zirve yapmasını beklediklerini dile getiren Yılmaz, "Mayıs ayında ise düşüşün başlamasını bekliyorum. Önemli olan zirveye kaç hasta ile ulaşacağımız" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Mayıs ayında gerileme bekliyoruz

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında mayıs ayında gerileme beklediğini kaydetti.

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Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Mayıs ayında gerileme bekliyoruz

"SALGIN NİSAN AYININ SONUNDA ZİRVE YAPABİLİR" Yılmaz, yaptığı açıklamada, koronavirüsün yükselme eğrisine dair bilgiler verdi.

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Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Mayıs ayında gerileme bekliyoruz

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs tehdidinin devam ettiğini belirten Yılmaz, "Covid-19'un Türkiye'de nisan ayının sonu gibi zirve yapmasını, mayıs ayında ise düşüşün başlamasını bekliyorum. 

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Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Mayıs ayında gerileme bekliyoruz

Önemli olan zirveye kaç hasta ile ulaşacağımız. Zirveye kadar ulaşacağımız hasta ve ölen hasta sayısı kadar, zirve dönüşü de vaka sayımız olacak. 

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