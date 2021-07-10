Prof. Dr. Murat Akova'dan ''üçüncü doz'' uyarısı
Lancet bilim dergisinde Türkiye'den ilk kez makale yayınlayarak tarihe geçen hocalardan üçüncü doz korona virüs aşısıyla ilgili uyarı geldi.
Türkiye'de Kovid 19'a karşı ilk uygulanan aşı olan Sinovac'ın coronavac aşısı ile ilgili bütün dünyanın dört gözle beklediği Faz 3 çalışma sonuçları dünyada ilk kez Türkiye’den geldi.
10 binden fazla gönüllünün dahil edildiği Faz 3 aşı çalışmasının makalesi önceki gün dünyanın en saygın tıp dergisi Lancet’te yayınlandı.
Çalışmanın Türkiye koordinatörü Hacettepe Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Akova ile İstanbul’daki en fazla gönüllünün dahil edildiği merkezlerden Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Levent Doğanay, Demirören Haber Ajansı’na önemli açıklamalarda bulundu.
Üçüncü doz için acele etmeyin!
Prof. Dr. Akova, makalede yer almayan ancak yeni analiz edilen veri sonuçlarını da anlattı. Akova üçüncü doz aşılar için acele edilmemesi gerektiğini söyledi ve buna dair çalışma başlatmayı planladıklarını da ekledi. Türkiye’de şimdiye dek milyonlarca kişiye uygulanan inaktif virüs aşısı coronavac’ın Türkiye’de yapılan Faz 3 klinik araştırmalarının ilk bilimsel sonuçları dünyanın en saygın tıp dergilerinden The Lancet’te yayınlandı.