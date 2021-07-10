Prof. Dr. Murat Akova'dan ''üçüncü doz'' uyarısı

Üçüncü doz için acele etmeyin!

Prof. Dr. Akova, makalede yer almayan ancak yeni analiz edilen veri sonuçlarını da anlattı. Akova üçüncü doz aşılar için acele edilmemesi gerektiğini söyledi ve buna dair çalışma başlatmayı planladıklarını da ekledi. Türkiye’de şimdiye dek milyonlarca kişiye uygulanan inaktif virüs aşısı coronavac’ın Türkiye’de yapılan Faz 3 klinik araştırmalarının ilk bilimsel sonuçları dünyanın en saygın tıp dergilerinden The Lancet’te yayınlandı.