Prof. Dr. Naci Görür'den ''eyvah'' dedirten uyarı: ''Korkarım parçalanacak''
Gaziantep'te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından gözler uzmanlara çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle levha içlerinin parçalanabileceğini belirtirken; Prof. Dr. Osman Bektaş sarsıntının gecikmiş artçı olabileceğine dikkat çekti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen ve yerin 7.01 kilometre derinliğinde kaydedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem, bölgede yeniden hareketliliğe neden oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sarsıntının ardından sahada herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını kamuoyuna duyururken, alanında uzman yer bilimciler fay hatlarındaki stres birikimine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür'den Levha Parçalanması Uyarısı
Depremin hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının konumuna ve gelecekteki potansiyel etkilerine dikkat çekti. Depremin "Gaziantep Kuzoluk - Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmentleri arasında" yaşandığını belirten Görür, sarsıntının levha sınırları ve kenarlarında meydana geldiğini vurguladı.
Görür'ün asıl endişe yaratan uyarısı ise 6 Şubat vurgusu oldu. Ünlü yerbilimci, "Korkarım, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun" diyerek büyük felaketin bölgedeki yer altı stresini henüz tamamen dindirmediğinin sinyalini verdi.
Prof. Dr. Osman Bektaş: "Ölü Deniz Fay Zonu Gerilimini Tamamen Boşaltmadı"
Sarsıntıya ilişkin bir diğer çarpıcı analiz de Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi. Bektaş, yaşanan bu sismik hareketliliğin, asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 depremleri sonrası devam eden "gecikmiş artçı depremler" sınıfında değerlendirilebileceğini ifade etti.
Bölgedeki tektonik yapının hala tam olarak oturmadığını belirten Prof. Dr. Bektaş, "Bu durum, Ölü Deniz Fay Zonu'nun gerilmelerini henüz tamamen boşaltmadığına işaret eden göstergelerden biri olabilir" diyerek, bölgedeki vatandaşların ve yetkililerin olası yeni sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini hatırlattı.