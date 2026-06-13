Prof. Dr. Naci Görür'den ''eyvah'' dedirten uyarı: ''Korkarım parçalanacak''

Prof. Dr. Osman Bektaş: "Ölü Deniz Fay Zonu Gerilimini Tamamen Boşaltmadı"

Sarsıntıya ilişkin bir diğer çarpıcı analiz de Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi. Bektaş, yaşanan bu sismik hareketliliğin, asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 depremleri sonrası devam eden "gecikmiş artçı depremler" sınıfında değerlendirilebileceğini ifade etti.

Bölgedeki tektonik yapının hala tam olarak oturmadığını belirten Prof. Dr. Bektaş, "Bu durum, Ölü Deniz Fay Zonu'nun gerilmelerini henüz tamamen boşaltmadığına işaret eden göstergelerden biri olabilir" diyerek, bölgedeki vatandaşların ve yetkililerin olası yeni sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini hatırlattı.