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  4. Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda “7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz - Resim: 1

Türkiye’yi sarsan deprem fırtınası sonrası deprem gerçeği bir kez daha gündemimize girdi. Candaş Tolga Işık Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile “Sesimi Duyan Var mı?” diyor.

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Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz - Resim: 2

Depreme dair konuşulmayan, duyulmayan ne varsa tüm yönleriyle bu programda konuşuluyor. 

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Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz - Resim: 3

Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Risk Haritası"nda bölgeleri tek tek değerlendirerek uyardı.

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Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz - Resim: 4

Naci Görür, “Sesimi Duyan Var Mı?” programında riskli bölgeleri tek tek gösterdi.

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