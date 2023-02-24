Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda “7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’yi sarsan deprem fırtınası sonrası deprem gerçeği bir kez daha gündemimize girdi. Candaş Tolga Işık Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile “Sesimi Duyan Var mı?” diyor.
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Depreme dair konuşulmayan, duyulmayan ne varsa tüm yönleriyle bu programda konuşuluyor.
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Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Risk Haritası"nda bölgeleri tek tek değerlendirerek uyardı.
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Naci Görür, “Sesimi Duyan Var Mı?” programında riskli bölgeleri tek tek gösterdi.
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