Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'yi endişelendiren yeraltı sesleri için ilk açıklama
Bingöl'de yer altından gelen gizemli sesler bölgede büyük deprem paniğine yol açmıştı. Esrarengiz sesler sonrasında ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kritik bir açıklama yaptı.
Kaynak: DHA
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Bingöl'ün Solhan ilçesi Yenidal köyü kırsalında yer altından seslerin geldiği görüntüler, sosyal medyada ‘büyük bir depremin habercisi’ olduğu iddiasıyla birçok kez paylaşıldı.
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Görüntülerde topraktan çıkan sesler duyulurken, köylülerin ihbarıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı.
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İncelemelerde zehirli bir gaz bulgusuna rastlanmadığı tespit edilirken, bölgedeki durumun daha detaylı araştırılması için ekipman ve uzman ekip talep edildiği öğrenildi
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