Prof. Dr. Naci Görür'den yeni asrın felaketi uyarısı: ''Aynı yerde, aynı büyüklükte...''

Açılış konuşmaları ve sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır’ı depreme dirençli yapmanın mümkün olacağını ifade ederek, “Deprem bizim kaderimiz değil. Bunu hiçbir zaman dini inançlarımızla da öngörmeyiz. Elazığ’ı deprem vurdu. Deprem vurduktan sonra 2’nci gün bağıra bağıra ‘Kahramanmaraş’a dikkat edin’ dedim. Ne Kahramanmaraş’ın, ne Malatya’nın resmi organları, ne de sivil insanları duydu. Depremin ne zaman olacağını kimse bilemiyor, onlara itibar etmeyin. Ama deprem öngörülebilir. Bugünkü bilimle, teknolojiyle, Diyarbakır’ı deprem dirençli yapmak mümkün. Depremin Diyarbakır’a etkisi az da olabilir, çok da olabilir. Hem Doğu Anadolu fayı hem de Bitlis-Zagros fayı hattı deprem üretir. 6 Şubat depremi, Doğu Anadolu fayı üzerinde olan depremdi. Asıl Diyarbakır’ı vuracak olan deprem, Bitlis-Zagros fayı hattındaki depremdir. O harekete geçeceği zaman, asıl büyük felaket o zaman olacak” dedi.