Prof. Dr. Naci Görür'den yeni asrın felaketi uyarısı: ''Aynı yerde, aynı büyüklükte...''
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelip 11 ilimizi yerle bir eden asrın felaketi için bölgeyi depremlerden 1,5 yıl önce uyaran Prof. Dr. Naci Görür aynı bölgeyi yeniden büyük depremler için "Bir yerde bir deprem olursa, belirli bir zaman sonra aynı yerde, aynı büyüklükte deprem bir daha olur. Bu kaidedir, kuraldır" diyerek uyardı.
Önceki yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.
Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, “6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. Bir yerde bir deprem olursa, belirli bir zaman sonra aynı yerde, aynı büyüklükte deprem bir daha olur. Bu kaidedir, kuraldır” dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘6 Şubat Depreminin Yıl Dönümünde Deprem Dirençli Kentler’ konulu panel düzenlendi. Panele, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Doğan Hatun, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Açılış konuşmaları ve sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır’ı depreme dirençli yapmanın mümkün olacağını ifade ederek, “Deprem bizim kaderimiz değil. Bunu hiçbir zaman dini inançlarımızla da öngörmeyiz. Elazığ’ı deprem vurdu. Deprem vurduktan sonra 2’nci gün bağıra bağıra ‘Kahramanmaraş’a dikkat edin’ dedim. Ne Kahramanmaraş’ın, ne Malatya’nın resmi organları, ne de sivil insanları duydu. Depremin ne zaman olacağını kimse bilemiyor, onlara itibar etmeyin. Ama deprem öngörülebilir. Bugünkü bilimle, teknolojiyle, Diyarbakır’ı deprem dirençli yapmak mümkün. Depremin Diyarbakır’a etkisi az da olabilir, çok da olabilir. Hem Doğu Anadolu fayı hem de Bitlis-Zagros fayı hattı deprem üretir. 6 Şubat depremi, Doğu Anadolu fayı üzerinde olan depremdi. Asıl Diyarbakır’ı vuracak olan deprem, Bitlis-Zagros fayı hattındaki depremdir. O harekete geçeceği zaman, asıl büyük felaket o zaman olacak” dedi.