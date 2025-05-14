Prof. Dr. Sözbilir Datça depremi sonrası o bölgeyi işaret etti: ''Deprem fırtınası gelişebilir''

Depremin Girit Adası'nın doğusunda meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Jeolojik anlamda güneydeki Afrika levhası ile kuzeydeki Ege-Anadolu levhasının sınırında gelişti. Bu deprem önemli. Geçmişte burada, 7 ile 8 büyüklüğünde depremler oldu. 6 büyüklüğünde meydana gelen bu son deprem, Türkiye'ye uzak bir noktada oldu. Bu nedenle Muğla ve çevresinde titreşim anlamında hissedildi. Yıkıcı bir etki yaratmaması gerekiyor. Bu hat üzerinde gerçekleşen depremler levha sınır fayına geldiği için hemen önünde volkanik bir yay var. Santorini'de, ocak ve şubat ayında depremler olmuştu. Burada volkanik bir aktiviteden bahsediliyordu. Santorini depremleri belli bir süre önce durmuştu. Levha sınırı üzerinde 6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Burası, Afrika levhasının bizim Anadolu levhasının altına kaydığı bir yer. Santorini depreminin tekrar başlamasına neden olabilir. Deprem fırtınası gelişebilir" diye konuştu.