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  3. 20 Temmuz 2020 11:00

Prof. Dr. Tevfik Özlü: İnsanları koronavirüs değil, bağışıklık sistemi öldürür

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bilenin aksine insanları öldürenin koronavirüs olmadığını, ölümlere neden olanın, bağışıklık sisteminin virüslerin bulaştığı hücreleri öldürmesi nedeniyle olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü: İnsanları koronavirüs değil, bağışıklık sistemi öldürür

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında önemli bilgiler verdi. “Virüsün amacı bizi öldürmek değildir.” diyen Prof. Dr. Özlü, bağışıklık sisteminin devreye girmesi ile ölümlerin ortaya çıktığını anlattı ve neden bazı insanların virüsün etkilerini daha hafif atlattığı hakkında bilgiler verdi.

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Prof. Dr. Tevfik Özlü: İnsanları koronavirüs değil, bağışıklık sistemi öldürür

“Virüsün amacı bizi öldürmek değildir. Çünkü biz ölürsek, taşıdığımız virüsler de ölür. Virüs yaşam döngüsünü sürdürmek, yeni duyarlı hücreler bulup onların alt yapısını kullanarak çoğalmak için gerekli enerji ve ortamı, canlı hücreye girip, organellerini kullanarak bulur.” açıklamasını yapan Prof. Dr. Özlü, corona virüsü salgınında ölümle sonuçlanan vakalar hakkında şu bilgileri verdi:   

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Prof. Dr. Tevfik Özlü: İnsanları koronavirüs değil, bağışıklık sistemi öldürür

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ BİZİ ÖLDÜRÜR *Virüs yaşayabilmek, çoğalabilmek için hücredeki yaşamın devamına muhtaçtır. Dolayısıyla, virüsün hücreyi ve canlıyı öldürmesi, aleyhine bir durumdur. Giderek daha fazla hücreyi işgal ederek bizimle birlikte yaşamak ister

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Prof. Dr. Tevfik Özlü: İnsanları koronavirüs değil, bağışıklık sistemi öldürür

*Virüsün giderek daha fazla hücreyi işgal etmesiyle bağışıklık sistemimiz devreye girer. Virüsün işgal ettiği hücrelerimize saldırarak virüsü ve enfeksiyonu durdurmaya çalışır. Bu çaba, zamanla kontrolden çıkıp terminatör işlevine dönüşerek, bize zarar vermeye başlar.

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