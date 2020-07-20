Prof. Dr. Tevfik Özlü: İnsanları koronavirüs değil, bağışıklık sistemi öldürür

“Virüsün amacı bizi öldürmek değildir. Çünkü biz ölürsek, taşıdığımız virüsler de ölür. Virüs yaşam döngüsünü sürdürmek, yeni duyarlı hücreler bulup onların alt yapısını kullanarak çoğalmak için gerekli enerji ve ortamı, canlı hücreye girip, organellerini kullanarak bulur.” açıklamasını yapan Prof. Dr. Özlü, corona virüsü salgınında ölümle sonuçlanan vakalar hakkında şu bilgileri verdi: