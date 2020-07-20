Prof. Dr. Tevfik Özlü: İnsanları koronavirüs değil, bağışıklık sistemi öldürür
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bilenin aksine insanları öldürenin koronavirüs olmadığını, ölümlere neden olanın, bağışıklık sisteminin virüslerin bulaştığı hücreleri öldürmesi nedeniyle olduğunu söyledi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında önemli bilgiler verdi. “Virüsün amacı bizi öldürmek değildir.” diyen Prof. Dr. Özlü, bağışıklık sisteminin devreye girmesi ile ölümlerin ortaya çıktığını anlattı ve neden bazı insanların virüsün etkilerini daha hafif atlattığı hakkında bilgiler verdi.
“Virüsün amacı bizi öldürmek değildir. Çünkü biz ölürsek, taşıdığımız virüsler de ölür. Virüs yaşam döngüsünü sürdürmek, yeni duyarlı hücreler bulup onların alt yapısını kullanarak çoğalmak için gerekli enerji ve ortamı, canlı hücreye girip, organellerini kullanarak bulur.” açıklamasını yapan Prof. Dr. Özlü, corona virüsü salgınında ölümle sonuçlanan vakalar hakkında şu bilgileri verdi:
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ BİZİ ÖLDÜRÜR *Virüs yaşayabilmek, çoğalabilmek için hücredeki yaşamın devamına muhtaçtır. Dolayısıyla, virüsün hücreyi ve canlıyı öldürmesi, aleyhine bir durumdur. Giderek daha fazla hücreyi işgal ederek bizimle birlikte yaşamak ister