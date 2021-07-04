Prof. Dr. Uğur Şahin'den normalleşme açıklaması

"BUGÜNÜ ASLA UNUTMAYIN"

Sabancı Üniversitesi 2021 Mezuniyet Töreni'nde BioNTech firmasının kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, “Onur Konuşmacıları" olarak programa video konferans yöntemiyle katıldı. Pandeminin, her şeyden önce bilim ve araştırmanın nasıl bir fark yaratabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Uğur Şahin, birer bilim insanı olarak, eğitimleri ve on yılı aşkın araştırmaları sayesinde meslektaşları, uzmanlar ve güvenilir bilim insanları ile bir fark yaratmayı başardıklarını belirtti. Sabancı Üniversitesi mezunlarını diplomaları için tebrik eden Şahin, “Bugün başardıklarınız, geleceğinizi doğrudan etkileyecek. Bugünü asla unutmayın, çünkü bugün üç sebeple sizin için çok önemli bir gün" dedi.