Prof. Kara: ''Türkiye azalmayı sağlamayı başardı diyebiliriz''
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sokağa çıkma yasağı ilanı sonrası vatandaşların bakkal, market ve fırınlara akın ettiği 10 Nisan gecesinde yaşananların etkisini değerlendirdi. Kara, "O gecenin olumsuz etkisi gözlendi mi?" sorusuna "Çok büyük bir etkisi olmadan, 'Türkiye azalmayı sağlamayı başardı' diyebiliriz" ifadesini kullandı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak Posta yazarı Murat Çelik'in sorularını yanıtladı.
Kara, "Hocam, 10 Nisan’ın üzerinden o iki haftalık süre geçti? Nedir elinizdeki veriler? O gecenin olumsuz etkisi gözlendi mi?" sorusuna "Bu soruya kesin yanıt verebilecek bir veri yok elimizde. Bunun için rakamların bölgesel olarak ayrıntılı incelenmesi gerek. Ama çok büyük bir etkisi olmadan, 'Türkiye azalmayı sağlamayı başardı' diyebiliriz" yanıtını verdi.