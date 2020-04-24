Prof. Kara: ''Türkiye azalmayı sağlamayı başardı diyebiliriz''

Kara, "Hocam, 10 Nisan’ın üzerinden o iki haftalık süre geçti? Nedir elinizdeki veriler? O gecenin olumsuz etkisi gözlendi mi?" sorusuna "Bu soruya kesin yanıt verebilecek bir veri yok elimizde. Bunun için rakamların bölgesel olarak ayrıntılı incelenmesi gerek. Ama çok büyük bir etkisi olmadan, 'Türkiye azalmayı sağlamayı başardı' diyebiliriz" yanıtını verdi.