Promosyon yarışı kızıştı: İşte bankaların promosyon miktarları

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin gelecek hafta yasalaşması beklenirken, bankalar maaşlarını çekecek müşteriler için Şubat ayı emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankalar arasında en yüksek promosyonu veren hangisi?