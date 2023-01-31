Promosyon yarışı kızıştı: İşte bankaların promosyon miktarları
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin gelecek hafta yasalaşması beklenirken, bankalar yeniden promosyon yarışı yeniden kızıştı.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin gelecek hafta yasalaşması beklenirken, bankalar maaşlarını çekecek müşteriler için Şubat ayı emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankalar arasında en yüksek promosyonu veren hangisi?
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank emekli maaşı 7.500 TL'ye kadar olan vatandaşlara 3.500 TL,
7.500-TL – 10.000 TL olanlara 4.500 TL
10.000 TL'den fazla olanlara 5.000 TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödemesi yapıyor.
İş Bankası emekli maaşı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar için 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL promosyon verecek.