Protestolar sonrasında üniversite duvarında endişe veren tehdit mesajları

Güvenlik güçlerinin göstericiler arasına karışan ve polise yabancı cisimler atan provakatörlere yönelik sert müdahalesi sırasında amaçları Anayasal hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyen öğrenciler de TOMA'lardan sıkılan sulara ve polisin attığı biber gazına mağruz kalıyor.