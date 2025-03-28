Protestolar sonrasında üniversite duvarında endişe veren tehdit mesajları
Türkiye'nin dört bir yanında protesto gösterileri devam ederken yer yer göstericiler arasındaki bazı provakatörlerin güvenlik güçlerine yabancı madde attığı da görülmüştü. Gazi Üniversitesi'nin duvarlarında bu provakatörlere müdahale eden güvenlik güçlerinin zaman zaman amacının sadece Anayasal hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyenlerin de nasibini aldığına dair görüntülü iddialar sonrasında "eyvah" dedirten duvar yazıları yer aldığı görüldü...
Kaynak: Sözcü
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından üniversitelerdeki öğrenci eylemleri tüm yurtta devam ediyor.
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Türkiye'nin dört bir yanındaki protesto gösterilerinde sık sık göstericiler ile güvenlik güçleri arasında büyük gerilimler de yaşanıyor.
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Güvenlik güçlerinin göstericiler arasına karışan ve polise yabancı cisimler atan provakatörlere yönelik sert müdahalesi sırasında amaçları Anayasal hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyen öğrenciler de TOMA'lardan sıkılan sulara ve polisin attığı biber gazına mağruz kalıyor.
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Pek çok ilimizde gerginlikler devam ederken korkutan görüntüler Gazi Üniversitesi'nden geldi.
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