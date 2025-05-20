Psikopat hırsızlar iş başında... Önce ''kalbi'', şimdi de ''Ğ'' harfini çaldılar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil şeridinde geçen yıl 15 Aralık'ta rüzgar nedeniyle kırılan kalp sembolü onarılıp, yerine monte edilen 'Samandağ' yazılı logonun 'ğ' harfi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.