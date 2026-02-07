Psikopatlığın böylesi! Güzellik merkezine el bombası atıp o anları kaydettiler

Fransa’nın Grenoble şehrinde bir güzellik salonuna el bombalı saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik kaynaklarına göre olay yerel saat ile 15.00 sıralarında düzenlenen saldırıda 1’i 5 yaşında bir çocuk olmak üzere 6 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıların muayenesini gerçekleştirerek kimsenin hastaneye sevk edilmesi gerekmediğini bildirdi. Yetkililer, niyetleri belli olmayan saldırganların firar halinde olduğunu ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktardı.