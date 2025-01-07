PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı: Yaralılar var
Rize’de PTT Başmüdürlüğü binasına giren silahlı saldırgan 2 çalışanı ağır yaraladı.
Kaynak: İHA
Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs binaya girerek elindeki silahı ateşledi.
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Kurşunların hedefi olan 2 çalışan ağır yaralandı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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