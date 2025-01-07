PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı: Yaralılar var

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs binaya girerek elindeki silahı ateşledi.