PTT şubesi önünde 500 metrelik kuyruk

4 saattir kuyrukta ayakta beklediğini ifade eden Hüseyin Yaka ise, "'Erken gidersem kimse olmaz' diyerek, saat 08.00 geldim. Ancak sıra bir türlü bitmedi. 4 saattir bekliyorum. Sadece e-devlet şifresi alacağım. Sabahtan beri ayakta bekliyorum" diye konuştu.